إزالة فورية لمبنى تحت الإنشاء على مساحة 500 متر في بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، حملاتها بمنطقة الجنوب تنفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف حملات إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لمبنى تحت الإنشاء على مساحة 500م فى جمعية العبور الزراعية بالقرب من الجسر الواقى لبحيرة المنزلة.وأكد رئيس الحي أن هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد لمتابعة أى تعد على أراضى الدولة والأراضى الزراعية وإزالته على الفور واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا على استمرار الحملات لمنع أي تعديات جديدة وإزالتها على الفور.