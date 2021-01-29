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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أمهات مصر» يطالب وزير التعليم بتخفيف المناهج مراعاة للطلاب

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:48 م
عبير أحمد
عبير أحمد
ريم محمود
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ناشدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، وزير التربية والتعليم، بإعادة النظر في مطالبات أولياء الأمور ووضعها في الحسبان قبل المؤتمر الذي سيعقده الوزير 14 فبراير المقبل.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور يطالبون بجعل الوحدة الأخيرة من المناهج للاطلاع فقط وليس الحذف حتى لا يتم الإخلال بمستوى العملية التعليمية، لتخفيف عبء كم المنهج الكبير المقرر على الطلاب في ظل هذا العام الدراسي الاستثنائي بسبب جائحة كورونا، الذي أثر بشكل كبير على مستوى التحصيل التعليمي للطلاب لعدم ذهابهم للمدارس أغلب أيام العام الدراسي.

وأوضحت عبير، أن هناك مطالب أخرى لأولياء الأمور وهي أداء امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنزل وليس في لجان داخل المدارس حتى يتم تقليل احتكاك نزول الطلاب، لتقليل العدوى، حتى لو امتحنوها في بوكلت بالمنزل ويتم تسليمه إلى المدرسة، طالما المواد خارج المجموع.

وتابعت: هناك مطالب أخرى بالبعد عن الأسئلة التعجيزية المحيرة للطلاب، التي يختلف عليها أكثر من معلم وهناك أكثر من واقعة على ذلك في السابق، مطالبة المسئولين بمراعاة ظروف أولياء أمور والطلاب دون الإخلال بمستوى العملية التعليمية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن عن عقد مؤتمر يوم الأحد 14 فبراير المقبل لإعلان تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات، الأمر الذي استنكر فيه أولياء الأمور تأخر عقد المؤتمر إلى ذلك الوقت.



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