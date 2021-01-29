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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

يونيسف تتوقع زيادة الطلب على لقاحات كورونا في النصف الأول من 2021

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:39 م
هنريتا فور
هنريتا فور
وكالات
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قالت هنريتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الجمعة إن المنظمة، وهي أكبر مشتر للقاحات في العالم، تتوقع "زيادة هائلة" في الطلب على لقاحات كوفيد-19 في العام الأول، مع توافر الإمدادات في النصف الثاني من العام فحسب.

وقالت فور، في كلمة خلال مناسبة نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي "ما حدث في عالمنا هو حدوث زيادة هائلة في الطلب هنا في النصف الأول من العام، ولكن، يبدو الأمر من منظور التصنيع والتوافر أن الإمدادات ستكون متوافرة في النصف الثاني من العام.

وبالتالي، فإن الزمن يمثل مشكلة وقضية كبيرة لكنه يمنحنا الوقت للتخطيط".

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية التي وقعت شراكة مع يونيسف في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الطلب على شحن البضائع يتسبب في نقص الحاويات الفارغة في السوق.

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