ضبط مصنع للمنظفات وآخر للحلويات بدون ترخيص في الإسكندرية









تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، من ضبط مصنعي حلويات ومنظفات بدون تراخيص وتحريز مضبوطات، وذلك خلال حملات لتشديد الرقابة على مصانع الحلويات ومصانع المنظفات ومحلات اكسسوارات السيارات ومحلات زيوت السيارات لحماية المواطنين من السلع المجهولة المصدر والتدليس والغش التجارى.وشنت إدارة التجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، بشن حملات بالاشتراك مع إدارة تموين شرق برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة، ورضا حسن رئيس الرقابة.وأسفرت الحملات عن تحرير محضر إدارة وتشغيل مصنع حلويات بدون ترخيص وتم التحفظ على 160 كجم مكسبات نكهة صناعية، 200 كجم حمض لاكتيك، 14400 منتج نهائى بابى شارك، 20 رول تغليف.كما تم تحرير محضر إدارة وتشغيل مصنع منظفات بدون ترخيص، وتم تحريز 400 شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة 25 كجم منتهيةالصلاحية 300 كجم معطرمجهولة المصدر، و120 لتر منظف مرحاض مجهول المصدر، و280 لتر مطهر فنيك مجهول المصدر.كما تم سحب عينة من مخزن زيت محركات لإرسالها للمعامل خاصة بإحدى شركات زيوت السيارات، وتحرير محضر لمحل كماليات سيارات لحيازته وعرضه للبيع كماليات سيارات مجهولة المصدر، وتم تحريز الأصناف: 25 حساس ركن، 70 لمبة ليد كشاف 30 علبة سرينة، 40 سماعة باب، 20 كلاكس.وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.