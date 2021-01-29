السعودية تعلن تعديل موعد رفع تعليق السفر وفتح المنافذ الحدودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الجمعة، عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021، بدلًا من 31 مارس 2021، مع استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع.وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، في بيانه اليوم، بأن القرار الأخير جاء إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 8 يناير الجاري، بشأن الإعلان عن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والسماح بفتح المنافذ، وبناءً على ما أوضحه وزير الصحة السعودي من أن الشركات المصنعة للقاح (كوفيد ـ 19 ) تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة.وشدد المصدر على أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصًا على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة.