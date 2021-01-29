محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير 12 عمارة سكنية بحى الزهور (فيديو)

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال المرحلة الثانية لتطوير 12 عمارة بحى الزهور بالكيلو 4 ضمن تطوير 37 عمارة سكنية تنفيذ وإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة والشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية وبتمويل البنك الأهلى بتكلفة 120 مليون جنيه.جاء ذلك بحضور سحر عيد، عضو مجلس النواب، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، والمهندس محمد الباهى، وكيل وزارة الإسكان، والعميد محمد القاضى، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية، وعدد من مديرى المديريات والإدارات المعنية ونواب رئيس مدينة مرسى مطروح.وأشاد محافظ مطروح بتنفيذ الأعمال التى تجرى من إعادة ترميم العمارات السكنية، موجها بتلافى كل الملاحظات وتحويل كابلات الكهرباء من هوائية إلى أرضية، بالإضافة إلى عمل موقع انتظار للسيارات بشارع الشهر العقارى.