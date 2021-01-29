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الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي ينشر عقده مع أسترازينيكا لتذكيرها بالتزاماتها

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:48 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
وكالات
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نشر الاتحاد الأوروبي الجمعة عقده مع شركة أسترازينيكا حول لقاحها ضد كوفيد-19، لتذكيرها بالتزاماتها بعد إعلانها الأسبوع الماضي حصول تأخير في عمليات الإنتاج.

وأصرت المفوضية الأوروبية على نشر العقد الموقع في أغسطس والذي ينص على تسليم ما يصل إلى 400 مليون جرعة من اللقاح.

وقال متحدث باسم المفوضية خلال مؤتمر صحافي "نرحب بالتزام الشركة بتعزيز الشفافية الشفافية والمساءلة أمران مهمان لتعزيز ثقة المواطنين الأوروبيين".

ونشرت المفوضية التقرير المكون من أربعين صفحة على الانترنت، لكنها أخفت عدة مقاطع منه اعتبرتها "سرية". وينص العقد على أن تبذل الشركة "قصارى جهدها" لزيادة قدراتها الانتاجية.

وجاء في الوثيقة "تلتزم أسترازينيكا ببذل كل الجهود المعقولة لبناء القدرة على إنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح"، مع الإشارة إلى إمكانية أن يطلب الاتحاد الأوروبي 100 مليون جرعة إضافية.

وكانت الشركة قد أعلنت "تراجع مردود" أحد مواقع انتاجها في أوروبا لتبرير عجزها عن تسليم أكثر من "ربع" الجرعات المتفق عليها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

لكن لم تقتنع المفوضية الأوروبية بذلك التبرير، وأمرت بتفتيش موقع الانتاج المعني في بلجيكا والذي تديره شركة متعاقدة مع أسترازينيكا.

وقالت المفوضية الأوروبية إن العقد ينص على أن الانتاج سيتم في أربعة مصانع، اثنان في الاتحاد الأوروبي واثنان في المملكة المتحدة، لكن لا تظهر هذه التفاصيل في النص المنشور الجمعة.

وفي حوار صحفي، أكد المدير العام لأسترازينيكا، الفرنسي باسكال سوريو، أن انتاج المصنعين في المملكة المتحدة مخصصان حصرا للندن وفق اتفاق موقع معها.

لكن بروكسل ترى أن انتاج المصنعين يجب أن "يساهم في جهود أسترازينيكا لتسليم جرعات اللقاح إلى الاتحاد الأوروبي"، وفق ما أفاد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية الجمعة.

وستصدر الوكالة الأوروبية للأدوية الجمعة قرارها حول ترخيص استعمال لقاح استرازينيكا داخل التكتل.

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