الهند: لن ندخر جهدا في القبض على منفذي التفجير خارج سفارة إسرائيل

قال وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار اليوم الجمعة، إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي حول الانفجار قرب السفارة الإسرائيلية بنيودلهي.وكتب على "تويتر": "نأخذ الأمر على محمل الجد"، مضيفا "أكدت له توفير الحماية الكاملة للسفارة والدبلوماسيين الإسرائيليين.. الموضوع قيد التحقيق ولن ندخر جهدا في القبض على الجناة".