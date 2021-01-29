الهند: لن ندخر جهدا في القبض على منفذي التفجير خارج سفارة إسرائيل
الجمعة 29/يناير/2021 - 05:20 م
وكالاتطباعة
قال وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار اليوم الجمعة، إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي حول الانفجار قرب السفارة الإسرائيلية بنيودلهي.
وكتب على "تويتر": "نأخذ الأمر على محمل الجد"، مضيفا "أكدت له توفير الحماية الكاملة للسفارة والدبلوماسيين الإسرائيليين.. الموضوع قيد التحقيق ولن ندخر جهدا في القبض على الجناة".
وكتب على "تويتر": "نأخذ الأمر على محمل الجد"، مضيفا "أكدت له توفير الحماية الكاملة للسفارة والدبلوماسيين الإسرائيليين.. الموضوع قيد التحقيق ولن ندخر جهدا في القبض على الجناة".