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مصر

غدا.. وزير التنمية المحلية يوقع مع مدير برنامج الأغذية العالمي اتفاقية تعاون

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:46 م
محمود شعراوي
محمود شعراوي
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يوقع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، غدًا السبت، في مدينة الأقصر مع مدير برنامج الأغذية العالمي منجستاب هايلي اتفاقية تعاون مشترك، وذلك خلال زيارة الوزير للمحافظة؛ لتفقد عدد من المشروعات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي وبحث ربطها بالمشروعات والمبادرات الناجحة والمتميزة للوزارة في باقي محافظات الصعيد.

وأوضحت الوزارة- في بيان، اليوم الجمعة- أن شعراوي سيزور مركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفة، كما سيعقد اجتماعًا موسعًا مع كل من مصطفي ألهم محافظ الأقصر وأشرف الداودي محافظ قنا، بحضور ومشاركة رؤساء المراكز المستهدفة في المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة (حياة كريمة)، والتي تستهدف ١٥٠٠ قرية في ٥١ مركزا خلال العام الحالي.

ويشارك في الاجتماع الموسع ممثلو الجهات المسئولة عن التنفيذ ومسئولو أجهزة وزارة الإسكان سواء جهاز التعمير أو الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن ممثلي المديريات والهيئات الخدمية بالمحافظتين.

ووفقا لبيان الوزارة يسعى الاجتماع للتعرف على التقدم في إجراءات الدراسات الفنية وأعمال المقايسات، استعدادًا للتنفيذ الفوري للمشروعات المخططة، كما سيقوم شعراوي بنقل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي للمحافظين وقيادات الإدارة المحلية بالمحافظتين بهدف الإسراع بعملية التنفيذ والالتزام بالمدة الزمني الذي حدده رئيس الجمهورية للانتهاء من هذا البرنامج الطموح.

الجدير بالذكر أن زيارة وزير التنمية المحلية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواجد الميداني على الأرض والتواصل المباشر مع الجهات المحلية والخارجية المسئولة عن تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري وإزالة أي معوقات بشكل فوري.

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