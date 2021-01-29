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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموالح

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:34 م
استصلاح الأراضي
استصلاح الأراضي
عبدالناصرمحمد
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر فبراير.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات
الري بدون اسراف

ثانيا التسميد:
ا- في حالة الري بالتنقيط
300 كجم سلفات نشادر (%20.6 على 3 دفعات أسبوع كل دفعة 6 ك نترات نشادر فدان أو على 3 دفعات أسبوع كل دفعة 6 ك سلفات نشادر فدان + 2 دفعة أبوع كل دفعة 5 كجم سلفات بوتاسيوم فدان).

ب- في حالة الري ري غمر
200 كجم نترات نشادر + 100كجم سلفات بوتاسيوم + 25كجم سلفات مغنسيوم.

التسميد بالعناصر الصغرى:
- في حالة ظهور نقص العناصر على الأشجار يتم رش (فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم 100 لتر ماء) تخلط الكميات السابقة وتضاف نثرا حول الأشجار في صورة مخلبية.

ثالثا: برنامج الري:
الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر يوم شجرة).

عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لترشجرة

رابعا: المكافحة:
مكافحة النيماتودا بشرط عدم وجود ثمار على الأشجار.

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