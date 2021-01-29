«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموالح

أولا: أهم العمليات

ثانيا التسميد:

التسميد بالعناصر الصغرى:

ثالثا: برنامج الري:

رابعا: المكافحة:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر فبراير.وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:الري بدون اسرافا- في حالة الري بالتنقيط300 كجم سلفات نشادر (%20.6 على 3 دفعات أسبوع كل دفعة 6 ك نترات نشادر فدان أو على 3 دفعات أسبوع كل دفعة 6 ك سلفات نشادر فدان + 2 دفعة أبوع كل دفعة 5 كجم سلفات بوتاسيوم فدان).ب- في حالة الري ري غمر200 كجم نترات نشادر + 100كجم سلفات بوتاسيوم + 25كجم سلفات مغنسيوم.- في حالة ظهور نقص العناصر على الأشجار يتم رش (فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم 100 لتر ماء) تخلط الكميات السابقة وتضاف نثرا حول الأشجار في صورة مخلبية.الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر يوم شجرة).عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لترشجرةعمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لترشجرةمكافحة النيماتودا بشرط عدم وجود ثمار على الأشجار.