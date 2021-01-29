إقامة محطة صرف صحى لخدمة 3 قرى بالوادى الجديد ضمن «حياة كريمة»

أعلن المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من الرسومات الهندسية وأعمال الرفع المساحي لإقامة محطة صرف صحي لخدمة 3 قرى بالمركز.أوضح مجدي، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، أن المشروع يتضمن إقامة محطتي معالجة ورفع بقرية الشركة 8، وجار الإعداد لتنفيذ المشروع بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لخدمة 3 قرى هي: " الشركة 8- الشركة 17- الشركة 55".أضاف الطماوي، أن المركز انتهى من رفع 600 متر مربع، بمقر قرية الشركة 8 لإقامة وحدة بيطرية ووحدة نيتروجين، وتجهيز قطعة أرض أخرى بالقرية لإقامة مدرسة إعدادية عليها خلال الفترة القليلة المقبلة.وأشار مجدي، إلى أن المشروعات التي تنفذ بقرية الشركة 8 شمال مدينة الخارجة، تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".