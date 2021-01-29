رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تدعم خطة مصر لتوزيع لقاحات كورونا

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:49 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ ش أ
طباعة
أكدت منظمة الأمم المتحدة دعمها لخطة مصر لتوزيع لقاحات كورونا، باعتبارها من بين الخطط الأكبر في البلدان العربية.

ونقل المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قوله إن الأمم المتحدة تواصل دعم الجهود الوطنية المصرية لمكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن خطة توزيع لقاحات كورونا في مصر- وهي من بين الأكبر بين الدول العربية- بدأت الأسبوع الجاري مع دعم فني من خبراء الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام- خلال إحاطته الصحفية- إن الأمم المتحدة أجرت تقييما للمخاطر كجزء من متطلبات مرفق كوفاكس، المعني بإتاحة اللقاحات بشكل عادل.

وأضاف دوجاريك: "نعمل مع السلطات المصرية لإدماج المهاجرين واللاجئين في خطط توزيع اللقاحات. الأولوية تُمنح للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والفئات الضعيفة".

ويركز فريق الأمم المتحدة- بحسب المسئول الأممي- على عمليات التنسيق وتدبير وتوزيع اللقاحات، وكذلك إدارة سلاسل الإمداد وإدارة نفايات الرعاية الصحية.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام أن فريق الأمم المتحدة يعمل كذلك مع الحكومة المصرية فيما يتصل باستراتيجيتها للتواصل وإدارة المجتمعات من أجل وقف انتشار الفيروس ومكافحة المعلومات المضللة من أجل إتاحة اللقاحات للجمهور على نطاق واسع.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

بداية عدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

حفظ التحقيق فى بلاغ «سيدة المحكمة» ضد رئيس الحرس

الصور

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

image description

مصرع شاب سقط من أعلى عقار بدمياط

image description

إعلان الحداد 3 أيام على أحد أعلام جامعة أسيوط ورئيسها الأسبق

image description

أعضاء النواب والشيوخ يشاركون فى افتتاح مسجد «العرايضة» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يبحث سبل دعم المشروعات التنموية وتطوير الريف المصرى

الأكثر قراءة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

خسائر بـ5 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لحريق التوفيقية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

القبض على رجل في برلين راسل طيارين لاسلكيًا ووجه لهم تعليمات خطيرة

دراسة ألمانية: «كورونا» يطال الجهاز التناسلي للذكر ويؤثر عليه

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

تردد قنوات mbc على النايل وعرب سات 2021

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

بدء تدريب المحكمين استعدادًا لتصفيات منافسات المشروع الوطنى للقراءة

محاضرات وورش فنية بثقافة الوادي الجديد

وزيرة الثقافة تنعى محمود عبدالغفار: فقدنا أحد رموز مسرح الطليعة

أمسيات شعرية متنوعة بثقافة ساحل سليم