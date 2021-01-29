رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3 نقاط يجب وضعها في الاعتبار قبل البدء بـ«رواد 2030»

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:25 م
هالة السعيد
هالة السعيد
شيماء دهب
طباعة
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع رواد 2030، بهدف تمكين الشباب من تأسيس مشروعات خاصة بهم.

نشر موقع وزارة التخطيط جميع المعلومات الخاصة بكيفية بدء مشروع ريادة الأعمال وفقا لبعض النقاط الواجب وضعها في الاعتبار وهي كالآتي:

- وضع الخطة
لابد من وضع الخطة والاستراتيجية المناسبة عند بداية المشروع فالخطة هي التى تعمل على جنى الأرباح والاستفادة على المدى الطويل.

- عدم اليأس
طالما أنت على ثقة بإيمانك بالمشروع الخاص بك فلا تيأس من الفشل بل عليك أن تتشجع للمحاولة مرة أخرى.

- تعرف على نقاط ضعفك
لابد أن تكون صريح مع نفسك من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف، وأن تقيم نفسك باستمرار حيث أنها تعد الوسيلة الفعالة للتطوير.

يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إطلاق حملات توعوية فيما يخدم الهدف من رواد 2030، من خلال حملة "ابدأ مستقبلك" بجامعة بنها، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

موضوعات متعلقة

محام يوضح العقوبة المتوقعة لطبيب الأسنان المتحرش بالرجال

الأهلي يصل مطار الدوحة.. والبعثة تخضع لمسحة طبية

أول رد من مدير مستشفى المنشاوي بعد الاعتداء عليه بـ«مياه نار»

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

الصور

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

image description

«الطيبي» يتفقد إنشاء كوبري علوي على النيل بأبوتيج ورصف طريق النخيلة - صدفا

image description

توقيع عقود تحسين لـ350 فرصة عمل بمجال صناعة البناء والأخشاب بمركز ديروط

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

استقبال أسطوري لبعثة الأهلي في الدوحة (فيديو)

استجابة لـ«الدستور».. وزيرة الصحة توجه بنقل مريض «الفيل» بالغربية لمعهد ناصر

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

علماء بريطانيون يؤكدون دور البدانة في تفاقم حدة مرض الزهايمر

تردد قناة المجد للقرآن الكريم على النايل سات 2021

القبض على رجل في برلين راسل طيارين لاسلكيًا ووجه لهم تعليمات خطيرة

دراسة ألمانية: «كورونا» يطال الجهاز التناسلي للذكر ويؤثر عليه

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

العرض المسرحي «كشفناه» بحديقة السيدة زينب.. اليوم

أشرف الصباغ: الأعمال الدرامية لتشيخوف كانت سببًا في مهرجانه الدولى

قريبًا.. دار صفصافة تصدر رواية «مولودة عام 1982» لـ تشو نام جو

أحمد مرسى: يجب استثمار الكنوز البشرية الحية لحفظ التراث غير المادى