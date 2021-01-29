3 نقاط يجب وضعها في الاعتبار قبل البدء بـ«رواد 2030»

- وضع الخطة

- عدم اليأس

- تعرف على نقاط ضعفك

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع رواد 2030، بهدف تمكين الشباب من تأسيس مشروعات خاصة بهم.نشر موقع وزارة التخطيط جميع المعلومات الخاصة بكيفية بدء مشروع ريادة الأعمال وفقا لبعض النقاط الواجب وضعها في الاعتبار وهي كالآتي:لابد من وضع الخطة والاستراتيجية المناسبة عند بداية المشروع فالخطة هي التى تعمل على جنى الأرباح والاستفادة على المدى الطويل.طالما أنت على ثقة بإيمانك بالمشروع الخاص بك فلا تيأس من الفشل بل عليك أن تتشجع للمحاولة مرة أخرى.لابد أن تكون صريح مع نفسك من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف، وأن تقيم نفسك باستمرار حيث أنها تعد الوسيلة الفعالة للتطوير.يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إطلاق حملات توعوية فيما يخدم الهدف من رواد 2030، من خلال حملة "ابدأ مستقبلك" بجامعة بنها، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.