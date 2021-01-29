انخفاض إجمالي الناتج المحلي ببولندا بنسبة 2.8% في 2020





انخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لبولندا بنسبة 2.8 % على أساس سنوي في عام 2020، وفقًا للتقدير الأولي لمكتب الإحصاء في البلاد.ووصلت النتيجة لمستوى أسوأ بقليل من المتوقع، حيث توقع المحللون انخفاضا بنسبة 2.6 %، وفقا لإجماع في الآراء بحسب وكالة أنباء "بي ايه بي".وشهد إجمالي الناتج المحلي لبولندا ارتفاعا في عام 2019 بنسبة 4.5%.وانخفض الطلب المحلي بنسبة 3.7% على أساس سنوي في عام 2020 وانخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 3%، بينما انخفضت الاستثمارات بنسبة 8.4%.وانخفض معدل الاستثمار، أي نسبة الاستثمارات إلى إجمالي الناتج المحلي الحالي، من 18.5 % إلى 17.1% في عام 2020، ليصل إلى أدنى مستوى منذ تسعينيات القرن الماضي، وفقا لدومينيك روزكروت رئيس لمكتب الإحصاء.