رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مواطن بالغربية يعانى من مرض «الفيل».. ويناشد المسئولين لعلاجه (فيديو)

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:38 م
مواطن بالغربية يعانى
مواطن بالغربية يعانى من مرض الفيل
أحمد فودة
طباعة
سادت حالة من الحزن الشديد على أهالى مريض يعانى من مرض نادر يسمى "الفيل"، يصل وزنه إلى أكثر من 370 كيلو، بقرية سنباط مركز زفتى بمحافظة الغربية.. مأساة وحياة صعبة يعيشها "عادل العزب"، البالغ من العمر 41 عاما، انفصلت عنه زوجته بسبب مرضه، ولا يوجد لديه أولاد، وتسبب فى عجزه وعدم قدرته على ممارسة الحياة بشكل طبيعي مثل أى مواطن آخر.

التقى "الدستور" عادل العزب الذي قال إن أعراض المرض بدأت في الظهور على قدميه منذ 10 سنوات، عندما كان يعمل سائقا على عربية نقل ثقيل بإحدى دول الخليج، وتعرض إلى حادث أثناء عمله، وبدأ الوزن يزيد تدريجيًا، ثم عاد إلى مصر وهو يعانى من ورم فى قدمه اليسرى، وانفصلت عنه زوجته بسبب مرضه، وضاع ماله على العلاج، ولا يوجد لديه أبناء يعولونه.

وأضاف عادل أن أهالى القرية وقفوا بجانبه، وتم الذهاب به إلى مستشفى المنصورة لإجراء عملية لاستئصال ورم وزنه 30 كجم من القدم اليسرى، وبعد إجراء العملية عاد الورم فى القدمين مع ظهور أعراض مرض "الفيل" فى القدمين، كما عانى من السمنة المفرطة، وتم إجراء عملية تدبيس معدة له.

وتابع العزب أنه بعد 6 أشهر من عملية تدبيس المعدة، ذهب لاستئصال الورم من القدمين، ولم يتم إجراء العملية لعدم نقص الوزن، ثم ذهب إلى مستشفى قصر العينى وتم حجزه لمدة أسبوع، وأفادته إدارة المستشفى بأنه لا يوجد علاج لهذا المرض النادر فى مصر، ولا بد من الذهاب به إلى الهند لعلاجه وهذا سيكلفه مبالغ ضخمة.

وأوضح عادل: أبي وأمي توفيا حزنا على حالي وعلى مرضي، ومنذ ذلك الوقت لا أجد من يرعاني سوى الباقي من أفراد عائلتي والتي أصبحت عائقا عليهم، مشيرا إلى أنه عندما يريد تغيير المكان الذي يتواجد فيه لأسابيع يقوم بعض شباب المنطقة بمساعدته في الخروج أمام المنزل ولا يستطيع الدخول مرة ثانية، فيقوم بالنوم على الأرصفة.

وناشد "عادل" فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزارة الصحة، أن ينظروا إليه نظرة رحمة وعطف، ويساعدوه للعلاج، مضيفا أنه "عايش زى الميت" لعدم قدرته على الحركة وخدمة نفسه، وأصبح عبئا على إخوته، موضحا أنه يأخذ معاشا شهريا قدره 400 جنيه لا يكفي تكاليف علاجه، فلا يستطيع الذهاب إلى أي طبيب أو إجراء جراحة.

موضوعات متعلقة

وفاة خبير التجميل محمد الصغير متأثرًا بكورونا

خسائر بـ5 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لحريق التوفيقية

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

حقيقة توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين

الصور

image description

«الطيبي» يتفقد إنشاء كوبري علوي على النيل بأبوتيج ورصف طريق النخيلة - صدفا

image description

توقيع عقود تحسين لـ350 فرصة عمل بمجال صناعة البناء والأخشاب بمركز ديروط

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

image description

مصرع شاب سقط من أعلى عقار بدمياط

image description

إعلان الحداد 3 أيام على أحد أعلام جامعة أسيوط ورئيسها الأسبق

الأكثر قراءة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

حبس المتهمين بإلقاء «مياه نار» على مدير مستشفى المنشاوي بطنطا

الأهلي يصل مطار الدوحة.. والبعثة تخضع لمسحة طبية

محام يوضح العقوبة المتوقعة لطبيب الأسنان المتحرش بالرجال

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

علماء بريطانيون يؤكدون دور البدانة في تفاقم حدة مرض الزهايمر

تردد قناة المجد للقرآن الكريم على النايل سات 2021

القبض على رجل في برلين راسل طيارين لاسلكيًا ووجه لهم تعليمات خطيرة

دراسة ألمانية: «كورونا» يطال الجهاز التناسلي للذكر ويؤثر عليه

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

نبيل عمر: «الشيطان وتجديد الفكر الدينى» قراءة حرة فى السيرة والقرآن

بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعى على طاولة الأعلى للثقافة

ورشة قصصية ولقاءات أدبية بثقافة أسيوط

حفل لفرقة منيب باند بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.. الليلة