مواطن بالغربية يعانى من مرض «الفيل».. ويناشد المسئولين لعلاجه (فيديو)

سادت حالة من الحزن الشديد على أهالى مريض يعانى من مرض نادر يسمى "الفيل"، يصل وزنه إلى أكثر من 370 كيلو، بقرية سنباط مركز زفتى بمحافظة الغربية.. مأساة وحياة صعبة يعيشها "عادل العزب"، البالغ من العمر 41 عاما، انفصلت عنه زوجته بسبب مرضه، ولا يوجد لديه أولاد، وتسبب فى عجزه وعدم قدرته على ممارسة الحياة بشكل طبيعي مثل أى مواطن آخر.التقى "الدستور" عادل العزب الذي قال إن أعراض المرض بدأت في الظهور على قدميه منذ 10 سنوات، عندما كان يعمل سائقا على عربية نقل ثقيل بإحدى دول الخليج، وتعرض إلى حادث أثناء عمله، وبدأ الوزن يزيد تدريجيًا، ثم عاد إلى مصر وهو يعانى من ورم فى قدمه اليسرى، وانفصلت عنه زوجته بسبب مرضه، وضاع ماله على العلاج، ولا يوجد لديه أبناء يعولونه.وأضاف عادل أن أهالى القرية وقفوا بجانبه، وتم الذهاب به إلى مستشفى المنصورة لإجراء عملية لاستئصال ورم وزنه 30 كجم من القدم اليسرى، وبعد إجراء العملية عاد الورم فى القدمين مع ظهور أعراض مرض "الفيل" فى القدمين، كما عانى من السمنة المفرطة، وتم إجراء عملية تدبيس معدة له.وتابع العزب أنه بعد 6 أشهر من عملية تدبيس المعدة، ذهب لاستئصال الورم من القدمين، ولم يتم إجراء العملية لعدم نقص الوزن، ثم ذهب إلى مستشفى قصر العينى وتم حجزه لمدة أسبوع، وأفادته إدارة المستشفى بأنه لا يوجد علاج لهذا المرض النادر فى مصر، ولا بد من الذهاب به إلى الهند لعلاجه وهذا سيكلفه مبالغ ضخمة.وأوضح عادل: أبي وأمي توفيا حزنا على حالي وعلى مرضي، ومنذ ذلك الوقت لا أجد من يرعاني سوى الباقي من أفراد عائلتي والتي أصبحت عائقا عليهم، مشيرا إلى أنه عندما يريد تغيير المكان الذي يتواجد فيه لأسابيع يقوم بعض شباب المنطقة بمساعدته في الخروج أمام المنزل ولا يستطيع الدخول مرة ثانية، فيقوم بالنوم على الأرصفة.وناشد "عادل" فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزارة الصحة، أن ينظروا إليه نظرة رحمة وعطف، ويساعدوه للعلاج، مضيفا أنه "عايش زى الميت" لعدم قدرته على الحركة وخدمة نفسه، وأصبح عبئا على إخوته، موضحا أنه يأخذ معاشا شهريا قدره 400 جنيه لا يكفي تكاليف علاجه، فلا يستطيع الذهاب إلى أي طبيب أو إجراء جراحة.