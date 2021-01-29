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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تزيّن طائرة الأهلي إلى الدوحة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:24 م
فريق النادي الأهلي
فريق النادي الأهلي
فاتن غلاب
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غادرت على متن رحلة خاصة لمصر للطيران رقم MS3200 من صالة 4 بمطار القاهرة الدولي، بعثة النادي الأهلي منذ قليل إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 4 حتى يوم 11 فبراير المقبل.

وسيرت مصر للطيران رحلة خاصة لنقل بعثة النادي الأهلي على أحدث طائراتها من طراز A320Neo، حيث إنهم يمثلون الكرة المصرية في هذه البطولة الأكبر دوليًا لأندية كرة القدم حول العالم، التي يسعى خلالها فريق النادي الأهلي لتقديم إنجاز جديد يضاف لإنجازاته.

هذا، وخصصت مصر للطيران فريق عمل لاستقبال البعثة في صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لتسهيل إجراءات السفر لهم، وكذلك استقبالهم بمطار الدوحة، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي ولفتة طيبة، وضعت الشركة شعار النادي الأهلي على جميع مقاعد الطائرة احتفالًا بهذه المناسبة.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير حاليا رحلة يوميا من القاهرة إلى الدوحة.


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