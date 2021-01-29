الجمعية الوطنية الكونغولية تخطر رئيس الوزراء رسميًا بقرار إقالته

أفاد مصدر مسئول مقرب من الجمعية الوطنية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة بأن رئيس الجمعية أخطر رسميا رئيس الوزراء المقال سيلفستر إيلونجا إلونكامبا بموافقة الجمعية أمس الأول الأربعاء على اقتراح بإقالته.وذكرت صحيفة (الكونغو) أن إلونكامبا جدد -فى بيان مقتضب صدر أمس الخميس بعد أقل من 24 ساعة من الإطاحة به وحكومته من قبل الجمعية الوطنية- تأكيد احترامه للدستور ومؤسسات البلاد، ولفت إلى أنه ينتظر الإخطار رسميا بهذا القرار قبل اقدامه على تقديم استقالته إلى الرئيس فيليكس تشيسكيدي.وصوتت الجمعية العامة الكونغولية بكامل هيئتها أمس الأول لصالح اقتراح بتوجيه اللوم إلى حكومة إيلونجا إيلونكامبا (367 صوتًا مقابل 7 وامتناع عضوين عن التصويت)، وتغيب عن الجلسة العامة رئيس الوزراء وحكومته وكذلك نواب لجنة الاتصالات الفيدرالية. وبموجب دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية تتطلب الرقابة البرلمانية من رئيس الوزراء التنحي في غضون 24 ساعة.