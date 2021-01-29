رومانيا تسجل 2737 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت رومانيا 2737 إصابة جديدة و91 حالة وفاة جراء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو (رومانيا الدولي)، اليوم الجمعة، أن أكثر من 724 ألف شخص قد أصيبوا بفيروس (كوفيد- 19) في البلاد، وأن أكثر من 18 ألفًا آخرين توفوا إثر الإصابة بالمرض منذ بداية الجائحة، كما يتلقى ألف مريض بالفيروس العلاج اللازم بوحدات العناية المركزة في الوقت الحالي.فيما أشار وزير الصحة، فلاد فويكوليسكو، إلى أن بلاده تواجه نقصًا في جرعات اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، لافتًا إلى أن مراكز معينة ستواجه عقوبات بسبب تقديمها تطعيمات لأشخاص من خارج الفئات المحددة لذلك.وأضاف أنه تم تطعيم أكثر من 534 ألف شخص حتى الآن باللقاح خلال حملة تطعيم وطنية جارية في رومانيا.