المرصد السوري: حزب الله العراقي تسلم صواريخ إيرانية في دير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوصول صواريخ أرض- أرض قصيرة ومتوسطة المدى إيرانية الصنع لحزب الله العراقي، المتمركز في محيط بلدة التبني الخاضعة لسيطرة قوات النظام غربي دير الزور، حيث جرى إدخالها عبر معابر غير رسمية بين سوريا والعراق، في شاحنات مدنية، وبلغ عدد الصواريخ 56 صاروخا.وكان المرصد السوري قد أفاد، في 11 يناير الجاري، بأن ميليشيا "فاطميون" الأفغانية أفرغت حمولة أسلحة من 4 شاحنات كبيرة مخصصة لنقل الخضار والفواكه كانت محملة بصواريخ إيرانية الصنع، جاءت عن طريق العراق، وأفرغت تلك الشحنات بمستودعات تجارية استأجرتها من مدنيين بمنطقة كوع ابن أسود الواقعة بين مدينة الميادين وبلدة محكان بريف دير الزور الشرقي.وتتخذ الميليشيات الإيرانية والموالية لها مناطق ريف دير الزور قرب الحدود مع العراق مركزًا لها، بينما تعمل على تغيير مواقعها تخوفًا من استهداف الطائرات الإسرائيلية والمجهولة.