الزراعة تصدر 8 توصيات فنية لمزارعي محصول المانجو

أولا: أهم العمليات:

ثانيا: التسميد:

ثالثا: برنامج الري

برنامج الري

رابعا: برنامج المكافحة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر فبراير.وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:1- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر5- استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس خلال موسم النمو6-الري الفوري بعد سقوط الامطار حتي لا يحدث تراكم للاملاح حول الجذور7-يتم وقف اي رش في حالة سقوط الأمطار أو الهواء الشديد8-الالتزام بتوصيات والتركيزات المدونة علي عبوات الرش، سواء الرش الفطري أو الرش الحشري وذلك لضمان الوصول إلي افضل النتائج وتغيير المبيد في كل رشة إن أمكن ذلك9-الرش في الصباح الباكر أو آخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتي لا يحدث احتراق الأوراق10-التاكد من صلاحية المبيد المستخدم قبل الزوبان في الماء لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة11- إزالة السرطانات وهي النموات الموجودة أسفل منطقة التطعيم12- تربيط الأفرع المائلة في صنف المانجو الكيت13- تتم إزالة الشماريخ الزهرية مع ترك 12 سم بين البرج والشمراخ ويتم وقف التقصيف في102 وذلك لضمان تكوين الشماريخ الجديدة.الرية الأولى: 2 ك سلفات نشادرالرية الثانية: 3 ك سماد مركب 19 -19-19الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيومالرية الرابعة: 6 لتر من ( حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك)الرية الخامسة: 1 ك سلفات حديد + 1ك سلفات ماغنسيوم + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيزالسنة الأولى 8 لتر الشجرةالسنة الثانية 10 لتر الشجرةالسنة الثالثة 10 لتر الشجرةالسنة الرابعة 15 لتر الشجرةالسنة الخامسة 18 لتر الشجرةالسنة السادسة 20 لتر الشجرةالسنة السابعة 25 لتر الشجرة.يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرةمقاومة الأمراض الفطرية والحشرية1-مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للاشجار الصغيرة والتي لا تحمل ثمار ويتم مقاومتهالمبادة 5% 1.5 سم لترماء + زيت معدني 1سم لتر ماءلمبادة بودر 12% بمعدل 25جم 100 لتر ماء + زيت معدني 1سم لتر ماءلمبادة اكس بمعدل 250 جم 600لتر ماءسليكرون 1 سم الترماء + زيت معدني 1سم لتر ماءموسبيلاديت 25جم 00ا لتر ماء + زيت معدني 1سم لتر ماء2-رش كبريت ميكروني بمعدل 2.5جم لتر ماء لمقاومة البياض الدقيقي واكاروس صدي اوراق المانجو والعنكبوت الاحمر في 123-رش اكس كلوريد النحاس بمعدل 4جم لتر ماء +زيت معدني 1سم لتر ماء في 824- رش كوسيد 2جم لتر ماء + توبسين 12سم لتر ماء + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء في 152.