الزراعة تصدر 8 توصيات فنية لمزارعي محصول المانجو
الجمعة 29/يناير/2021 - 04:54 م
عبدالناصرمحمدطباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر فبراير.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولا: أهم العمليات:
1- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
5- استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس خلال موسم النمو
6-الري الفوري بعد سقوط الامطار حتي لا يحدث تراكم للاملاح حول الجذور
7-يتم وقف اي رش في حالة سقوط الأمطار أو الهواء الشديد
8-الالتزام بتوصيات والتركيزات المدونة علي عبوات الرش، سواء الرش الفطري أو الرش الحشري وذلك لضمان الوصول إلي افضل النتائج وتغيير المبيد في كل رشة إن أمكن ذلك
9-الرش في الصباح الباكر أو آخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتي لا يحدث احتراق الأوراق
10-التاكد من صلاحية المبيد المستخدم قبل الزوبان في الماء لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة
11- إزالة السرطانات وهي النموات الموجودة أسفل منطقة التطعيم
12- تربيط الأفرع المائلة في صنف المانجو الكيت
13- تتم إزالة الشماريخ الزهرية مع ترك 12 سم بين البرج والشمراخ ويتم وقف التقصيف في102 وذلك لضمان تكوين الشماريخ الجديدة.
ثانيا: التسميد:
الرية الأولى: 2 ك سلفات نشادر
الرية الثانية: 3 ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم
الرية الرابعة: 6 لتر من ( حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك)
الرية الخامسة: 1 ك سلفات حديد + 1ك سلفات ماغنسيوم + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 8 لتر الشجرة
السنة الثانية 10 لتر الشجرة
السنة الثالثة 10 لتر الشجرة
السنة الرابعة 15 لتر الشجرة
السنة الخامسة 18 لتر الشجرة
السنة السادسة 20 لتر الشجرة
السنة السابعة 25 لتر الشجرة.
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية
1-مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للاشجار الصغيرة والتي لا تحمل ثمار ويتم مقاومتها
لمبادة 5% 1.5 سم لترماء + زيت معدني 1سم لتر ماء
لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم 100 لتر ماء + زيت معدني 1سم لتر ماء
لمبادة اكس بمعدل 250 جم 600لتر ماء
سليكرون 1 سم الترماء + زيت معدني 1سم لتر ماء
موسبيلاديت 25جم 00ا لتر ماء + زيت معدني 1سم لتر ماء
2-رش كبريت ميكروني بمعدل 2.5جم لتر ماء لمقاومة البياض الدقيقي واكاروس صدي اوراق المانجو والعنكبوت الاحمر في 12
3-رش اكس كلوريد النحاس بمعدل 4جم لتر ماء +زيت معدني 1سم لتر ماء في 82
4- رش كوسيد 2جم لتر ماء + توبسين 12سم لتر ماء + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء في 152.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولا: أهم العمليات:
1- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
5- استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس خلال موسم النمو
6-الري الفوري بعد سقوط الامطار حتي لا يحدث تراكم للاملاح حول الجذور
7-يتم وقف اي رش في حالة سقوط الأمطار أو الهواء الشديد
8-الالتزام بتوصيات والتركيزات المدونة علي عبوات الرش، سواء الرش الفطري أو الرش الحشري وذلك لضمان الوصول إلي افضل النتائج وتغيير المبيد في كل رشة إن أمكن ذلك
9-الرش في الصباح الباكر أو آخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتي لا يحدث احتراق الأوراق
10-التاكد من صلاحية المبيد المستخدم قبل الزوبان في الماء لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة
11- إزالة السرطانات وهي النموات الموجودة أسفل منطقة التطعيم
12- تربيط الأفرع المائلة في صنف المانجو الكيت
13- تتم إزالة الشماريخ الزهرية مع ترك 12 سم بين البرج والشمراخ ويتم وقف التقصيف في102 وذلك لضمان تكوين الشماريخ الجديدة.
ثانيا: التسميد:
الرية الأولى: 2 ك سلفات نشادر
الرية الثانية: 3 ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم
الرية الرابعة: 6 لتر من ( حامض نيتريك + حامض فوسفوريك + حامض كبرتيك)
الرية الخامسة: 1 ك سلفات حديد + 1ك سلفات ماغنسيوم + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 8 لتر الشجرة
السنة الثانية 10 لتر الشجرة
السنة الثالثة 10 لتر الشجرة
السنة الرابعة 15 لتر الشجرة
السنة الخامسة 18 لتر الشجرة
السنة السادسة 20 لتر الشجرة
السنة السابعة 25 لتر الشجرة.
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية
1-مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للاشجار الصغيرة والتي لا تحمل ثمار ويتم مقاومتها
لمبادة 5% 1.5 سم لترماء + زيت معدني 1سم لتر ماء
لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم 100 لتر ماء + زيت معدني 1سم لتر ماء
لمبادة اكس بمعدل 250 جم 600لتر ماء
سليكرون 1 سم الترماء + زيت معدني 1سم لتر ماء
موسبيلاديت 25جم 00ا لتر ماء + زيت معدني 1سم لتر ماء
2-رش كبريت ميكروني بمعدل 2.5جم لتر ماء لمقاومة البياض الدقيقي واكاروس صدي اوراق المانجو والعنكبوت الاحمر في 12
3-رش اكس كلوريد النحاس بمعدل 4جم لتر ماء +زيت معدني 1سم لتر ماء في 82
4- رش كوسيد 2جم لتر ماء + توبسين 12سم لتر ماء + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء في 152.