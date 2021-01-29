حبس المدرس المتهم بهتك عرض طفلة بالمنوفية

قررت جهات التحقيق بالمنوفية، حبس المدرس المتهم بهتك عرض الطفلة صاحبة الـ 8 سنوات، بمدينة تلا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد سماع أقواله فيما نُسب إليه من اتهامات.وأكدت مصادر قضائية أن المتهم "ي، ع" مدرس لغة عربية، أنكر ما وجهته أسرة الطفلة له من اتهامات، سواء كانت هتك عرض أو تحرش، وأشارت الأسرة في التحقيقات إلى أن المتهم كان يطلب حضور الطفلة للحصة قبل حضور زملائها بحجة أنها تحتاج تقوية أكثر من رفقائها.تمكنت مباحث تلا، برئاسه الرائد أحمد الشافعي، رئيس المباحث، من القبض على مدرس متهم بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، أثناء إعطائها درسا خصوصيا.تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يُفيد بتقدم أسرة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، تلميذة في الصف الثاني الابتدائي، بلاغًا ضد مدرس يبلغ من العمر 40 عامًا، يتهمونه بالتحرش بها وهتك عرضها أثناء إعطائها درسا خصوصيا.