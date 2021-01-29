السعودية: تعديل موعد رفع تعليق سفر المواطنين بشكل كامل إلى 17 مايو

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تعديل موعد رفع تعليق سفر المواطنين بشكل كامل إلى 17 مايو.وكانت أعلنت وزارة الداخلية السعودية، خلال الفترة الماضية، فتح الرحلات الدولية والمنافذ البرية والجوية والبحرية بشكل كامل اعتبارًا من 31 مارس المقبل.وأوضح مصدر في وزارة الداخلية، بأنه "سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء 31 مارس 2021ـ، السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل".ونقلت "واس" عن المصدر السعودي قوله إنه يكون تنفيذ ذلك "وفقًا للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية".