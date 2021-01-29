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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«تنمية التجارة»: فريق عمل رقابي وغرفة عمليات مركزية لمتابعة الأوكازيون الشتوي

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:20 م
المهندس عبد المنعم
المهندس عبد المنعم خليل
صلاح عامر
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قال المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، إنه سيتم تشكيل فريق عمل رقابي لمتابعة جميع المحال التجارية التي ستشارك في الأوكازيون بدءا من 7 فبراير المقبل للتأكد من وجود التراخيص والفاتورة الضريبية والسجل التجاري ونسب الخصومات ما قبل شهر ماضي، لافتا إلى أن أي محل تجاري يشارك في الأوكازيون الشتوي بدون ترخيص يتعرض صاحبه للمساءلة القانونية بتحرير المحاضر وإحالتهم للنيابة العامة.

وقال "خليل" في تصريح لـ"الدستور"، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة مديريات التموين والتجارة الداخلية؛ لتكثيف الرقابة على المحال المشاركة في الأوكازيون وتحرير محاضر للمخالفين في حال عدم الإعلان عن السعرين أو عدم الحصول على التراخيص أو أوكازيونات وهمية لتضليل المستهلك.

وأضاف أن الأوكازيون الشتوي هو فرصة للتجار لإعادة تدوير رأس المال بعد فترة ركود ومبيعات خلال الفترة الماضية.

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