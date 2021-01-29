صحيفة: الحكومة اليابانية ربما تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا









من المنتظر أن تمدد الحكومة اليابانية حالة الطوارئ، التي أعلنت عنها لاحتواء فيروس كورونا، لحوالي شهر بعد تاريخ الانتهاء الحالي وهو السابع من فبراير المقبل، طبقا لما ذكرته صحيفة "سانكي"، اليوم الجمعة، بدون تحديد مصدر المعلومات، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.وأضافت الصحيفة، أن القرار حول تمديد حالة الطوارئ ربما سيصدر في الثاني من فبراير المقبل.وربما يتم استثناء مقاطعة "توشيجي" من المنطقة، الذي تنطبق عليها حالة الطوارئ.وسيتم إصدار القرار النهائي استنادا إلى أرقام بشأن العدوى أوائل الأسبوع المقبل.وتشمل حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوجا حاليا 11 مقاطعة، تمثل حوالي 60% من الناتج الاقتصادي.