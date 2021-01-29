منظمو الرحلات الروس يتواصلون مع فنادق البحر الأحمر لتحضير برامجهم

كشف سامح عبد المنعم عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، أن الفترة الماضية شهدت حراكا من جانب منظمي الرحلات الروسية بالتواصل مع الفنادق بالبحر الأحمر وجنوب سيناء للتعرف على أسعار الليالي السياحية التي يتم البيع عليها حاليا، لتحضير برامجهم السياحية مع فتح الطيران المباشر من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة.وأوضح عبد المنعم في تصريحات لـ"الدستور"، أن الوفود الأمنية قد تعددت زياراتها الى مطارات شرم الشيخ والغردقة لتفقد الإجراءات الأمنية المتبعة بالمطارات وذلك منذ عام 2018 ولكن هذه الزيارات لم يصاحبها موعد لفتح الطيران المباشر من المدن الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة وهو الأكثر تفاعلًا مع السائح الروسي بعكس الطيران المنتظم على مطار القاهرة الدولي ثم الاتجاه برا أو عبر الطيران الداخلي إلى شرم الشيخ أو الغردقة وهو الأمر الذي لم يأت بمردود نظرا لارتفاع تكلفة الرحلة على السائح الروسي.