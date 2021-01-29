إصابة 6 من أسرة واحدة في حادث سير ببني سويف

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، قرب نفق بياض العرب انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها.كان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث بالطريق الصحراوي الشرقي، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية من إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى ومرور لرفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتبين أن الحادث وقع بالقرب من نفق بياض العرب بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر إنقلاب سيارة ملاكي، ما تسبب في إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة.ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، ووجه مدير المستشفى الدكتور صلاح عمر جودة، بسرعة تقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين.وتبين أن المصابين هم: مصطفي عبدالعال حسن، 47 سنة، موظف، مصاب غيبوبة، وابنائه " حبيبة"، 13 سنة، طالبة، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري، و"محمد" 4 سنوات، مصاب غيبوبة، و" معتز " 10 سنوات، مصاب اشتباه نزيف بالمخ، وشقيقه محمد عبدالعال حسن، 45 سنة، مهندس كهرباء، مصاب غيبوبة، وفاطمة سيد حسن، 32 سنة، ربة منزل، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري، وجميعهم يقيمون بمحافظة المنيا.ووجه الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى، بسرعة إسعاف المصابين على الفور وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.