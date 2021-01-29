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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بتكلفة 22.5 مليار دولار.. تشغيل «مترو الرياض» في الربع الثالث من 2021

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:52 م
فهد الرشيد
فهد الرشيد
وكالات
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أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد، اليوم الجمعة، أن تشغيل "مترو الرياض"، الذي يعتبر من أضخم مشاريع القطارات في المنطقة، قد يبدأ في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بعد انتهاء التشغيل التجريبي.

وقال فهد الرشيد، إن استراتيجية الرياض تحتوي على نحو 100 مبادرة ومشروع، موضحا أن حجم الاستثمارات الحكومية المتمثلة في الهيئة وصندوق الاستثمارات والأذرع الاستثمارية بلغ 220 مليار دولار بما يعادل (825 مليار ريال).

وأضاف الرشيد حسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية اونلاين"، اليوم الجمعة، أن الهيئة تعتزم إطلاق مترو الرياض بشكل رسمي خلال الربع الثالث من العام الجاري بشكل جزئي، بعد أن بدأت تشغيله بشكل تجريبي، مشيرا إلى أنها تعمل حاليا على دراسة توسيعه بعد أن شهدت العاصمة زيادة في مساحتها وعدد سكانها واستثماراتها.

وكان مسؤولون سعوديون قدّروا إجمالي تكلفة مترو الرياض بحوالي 22.5 مليار دولار، وهو يأتي ضمن مشروع النقل العام للعاصمة السعودية، وتم إطلاقه عام 2014، ويغطي مسافة تزيد على 178 كلم شاملة ما يقارب 85 محطة أرضية وتحت الأرض.


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