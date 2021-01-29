البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 9.06 مليون حالة والوفيات 221547

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 06ر9 مليون حالة حتى الساعة 0730 صباح اليوم الجمعة بتوقيت ساو باولو، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في البرازيل إلى 221 ألفا و547 حالة.ووصل عدد المتعافين إلى 98ر7 مليون شخص من المصابين بكوفيد- 19، المرض الناجم عن فيروس كورونا.ومر نحو 48 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في البرازيل.