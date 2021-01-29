مديريات التموين تستقبل طلبات المحال للمشاركة في الأوكازيون الشتوي

كشف المهندس أسامة مخيمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، أنه تم إرسال قرار بدء الأوكازيون الشتوي اعتبارا من 7 فبراير المقبل، رقم 16 بتاريخ 21 يناير الجاري، إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية لاستقبال طلبات المحال التجارية من شركات القطاع الخاص والعام والتعاوني والاستثماري للحصول على التراخيص المشاركة في الأوكازيون الشتوي بتخفيضات تبدأ بنسبة 5% إلى 60%.ولفت "مخيمر" لـ"الدستور"، إلى أنه يسمح للمحل التجاري الواحد بالاشتراك في الأوكازيون الشتوي لمدة 15 يوما لإتاحة الفرصة للمحال التجارية الأخرى الاشتراك في هذه العروض والخصومات.