مصرع وإصابة أسرة بسبب دفاية كهربائية بمركز أبوتشت

لقيت ربة منزل وابنها مصرعهما، فيما أصيب زوجها ونجلها الآخر، اليوم الجمعة، وذلك بسبب نشوب حريق هائل داخل منزلهم بسبب دفاية كهربائية بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمصرع مرضية حافظ عبدالله، 35 عاما، ونجلها عماد، 12 عاما، وإصابة زوجها، يسري عبدالمنعم حفني عبدالله، 48 عاما موظف بالالمونيوم، وطفلها عمر يسري 3 سنوات حالته الصحية حرجة، جراء حالة اختناق حادة خلال النوم بفعل الدفاية الكهربائية، بقرية الكرنك التابعة للوحدة المحلية لمركز أبوتشت.بانتقال قوات الأمن، برئاسة العقید قرشی عبدالمنعم قرشی، رئیس فرع البحث الجنائی شمال قنا، تبين أن دفاية كهربائية، تسببت فى حالة اختناق خلال نومهم، أدت إلى وفاتهم فى الحال.، فيما تم نقل الزوج إلى مستشفى فرشوط، لتلقي العلاج اللازم.تحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.