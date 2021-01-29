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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الحريرى يتهم دوائر قصر بعبدا بتوجيه الاشتباك الحكومى نحو مسارات طائفية

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:30 م
سعد الحريري
سعد الحريري
وكالات
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أعرب رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري عن أسفه لما جاء في صحيفة "الأخبار" المحلية من تصريحات منقولة عن رئيس الجمهورية ميشال عون، متهمًا دوائر قصر بعبدا بتوجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية، مؤكدًا مطالبته بحكومة اختصاصيين من 18 وزيرًا.

وقال الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اليوم الجمعة: "من المؤسف والمؤلم جدًا أن يصدر الكلام المنقول عن فخامة رئيس الجمهورية في جريدة (الأخبار)، فيما البلاد تواجه سيلًا من الأزمات الصحية والأمنية والسياسية وتشهد العاصمة الثانية طرابلس هجمة منظمة تثير الريبة في أكثر من اتجاه".

وردًا على بعض النقاط التي وردت في "صحيفة الأخبار"، قال الحريري "الواضح من السياق للكلام المنسوب، أن دوائر قصر بعبدا تريد توجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية، وهي تنزع بذلك عن رئيس الجمهورية صفة تمثيل اللبنانيين بمختلف أطيافهم لتحصر هذا التمثيل بمسئوليته عن حصص المسيحيين في الدولة والسلطة والحكومة".

وأكّد الحريري مطالبته" بحكومة من الاختصاصيين والقصر يريد حكومة من الحزبيين"، مشيرًا إلى ما جاء في "الأخبار" نقلًا عن رئيس الجمهورية قوله "سايرناه في حكومة من 18 وزيرًا، يبدو أنه لا يراها إلا كما يريدها هو.

لن نتحدث من الآن فصاعدًا إلا في حكومة من 20 بإضافة وزيرين درزي وكاثوليكي".

وأعلن أنه "لن تكون هناك حكومة إلا من 18وزيرًا.. ونقطة عالسطر".

واعتبر أن "نقل الخلاف السياسي إلى ساحة التطييف، محاولة غير موفقة ومرفوضة ولن تمر، لتنظيم اشتباك إسلامي- مسيحي، يفترض البعض أنه أقصر الطرق الموحلة لتعويم من يريدون تعويمه وتعبيد طريق بعبدا للإرث السياسي".

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