السيطرة على حريق فى مخزن مواد غذائية بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن للمواد الغدائية بشارع البحراوي بمدينة المنصورة.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن للمواد الغذائية كائن بشارع البحراوي"خلف عوض الله الجديد" دائرة القسم.وانتقل على الفور ضبط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن للمواد الغذائية كائن بالطابق الأرضي ملك شركة "أوشن فودز" للمواد الغذائية على مساحة 90 متر تقريبا بعقار مكون من أربعة طوابق.وأسفر الحريق عن احتراق بعض محتويات المخزن ولم ينجم عنه ثمة إصابات بسؤال المدير المسئول "محمود عبدالرءوف محمود " 29 سنة، ومقيم منطقة " سامية الجمل " دائرة القسم علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للمخزن، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.تم إخطار قسم الأدلة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۱۰۷۱ لسنة ٢٠٢١ إداري قسم أول المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة.