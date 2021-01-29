محافظ القاهرة يتفقد حريق سوق التوفيقية بصحبة نائبه

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، موقع الحريق الذي اندلع صباح اليوم بمنطقة التوفيقية، يرافقه نائب المحافظ للمنطقة الغربية ومسئولو حي الأزبكية.كان محافظ القاهرة قد قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التي نشب بها الحريق لبيان مدى تأثرها.تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة صباح اليوم بلاغًا بنشوب حريق بالعقارين ١٤ و١٦ شارع التوفيقية من شارع البورصة بحي الأزبكية، وعلى الفور انتقل مسئولو الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحى لمكان الحادث.حيث تبين أن الحريق اندلع بالعقارين رقم ١٤ وهو عقار خال ورقم ١٦ وبه عدد من المحلات ثم انتقل إلى العقار رقم ١٠ المقابل وأسفر الحريق عن خسائر بـ٢٢ محلا تقريبًا وتمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة عدد ١٣ سيارة إطفاء و٢ عربة خزان من إطفاء الحريق دون مصابين.ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.