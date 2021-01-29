رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

القصة الكاملة لتعامد القمر على الكعبة

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:50 م
تعامد القمر على الكعبة
تعامد القمر على الكعبة
نوران إمام
طباعة
شهدت سماء مكة المكرمة مساء أمس الخميس 15 جمادى الآخرة 1442 الموافق 28 يناير تعامد القمر على الكعبة المشرفة، بالتزامن مع وقوعه في طور البدر، وهو التعامد الأول هذا العام 2021، حيث سيصل القمر لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة (07:16 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.

ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة، إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم، كما فعل القدماء.

وأوضحت الجمعية الفلكية في جدة، في بيان لها عبر "فيسبوك"، أن القمر سيصل إلى لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 10:16 مساءً بتوقيت السعودية، أى 07:16 مساءً بتوقيت جرينتش، ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.

وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم، وخلال بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل.

"اللهم زد هذا البيت تشريفًا" كانت تلك تعليقات رواد سوشيل ميديا والمسلمين عبر المنشورات التي نقلت ظاهرة تعامد القمر على الكعبة الشريفة.

موضوعات متعلقة

حقيقة توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين

بالأرقام.. انخفاض معدلات الإشغال من مصابى «كورونا» بمستشفيات العزل

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

الصور

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

image description

مصرع شاب سقط من أعلى عقار بدمياط

image description

إعلان الحداد 3 أيام على أحد أعلام جامعة أسيوط ورئيسها الأسبق

image description

أعضاء النواب والشيوخ يشاركون فى افتتاح مسجد «العرايضة» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يبحث سبل دعم المشروعات التنموية وتطوير الريف المصرى

الأكثر قراءة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

خسائر بـ5 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لحريق التوفيقية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

القبض على رجل في برلين راسل طيارين لاسلكيًا ووجه لهم تعليمات خطيرة

دراسة ألمانية: «كورونا» يطال الجهاز التناسلي للذكر ويؤثر عليه

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

تردد قنوات mbc على النايل وعرب سات 2021

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

بدء تدريب المحكمين استعدادًا لتصفيات منافسات المشروع الوطنى للقراءة

محاضرات وورش فنية بثقافة الوادي الجديد

وزيرة الثقافة تنعى محمود عبدالغفار: فقدنا أحد رموز مسرح الطليعة

أمسيات شعرية متنوعة بثقافة ساحل سليم