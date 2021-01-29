القصة الكاملة لتعامد القمر على الكعبة

شهدت سماء مكة المكرمة مساء أمس الخميس 15 جمادى الآخرة 1442 الموافق 28 يناير تعامد القمر على الكعبة المشرفة، بالتزامن مع وقوعه في طور البدر، وهو التعامد الأول هذا العام 2021، حيث سيصل القمر لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة (07:16 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة، إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم، كما فعل القدماء.وأوضحت الجمعية الفلكية في جدة، في بيان لها عبر "فيسبوك"، أن القمر سيصل إلى لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 10:16 مساءً بتوقيت السعودية، أى 07:16 مساءً بتوقيت جرينتش، ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالي الساعة كل يوم، وخلال بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل."اللهم زد هذا البيت تشريفًا" كانت تلك تعليقات رواد سوشيل ميديا والمسلمين عبر المنشورات التي نقلت ظاهرة تعامد القمر على الكعبة الشريفة.