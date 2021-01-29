طالب يعتدى على نجل عمه بـ«كتر» فى الدقهلية بسبب الميراث

أصيب شخص بإصابات بالغة في بني عبيد بالدقهلية، إثر تعدي نجل عمه عليه بالضرب بآله حادة "كتر" لخلافات الميراث بينهما.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا لمركز شرطة بني عبيد من مستشفي المنصورة الدولي بوصول "محمد م. ال. " ۲۲ سنة، رقیب بالقوات المسلحة ( بإدارة الخدمات الطبية بدمياط الجديدة - بأجازة تنتهي ۲۰۲۱۲۸ ) ومقيم بندر بني عبيد، مصابا بجرح قطعي بالرسخ الأيمن وقطع بالأوتار الباسطة لليد اليمني ( إدعاء تعدي )، انتقل على الفور ضباط المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم نجل عمه " صالح م. إ. م" ۱۸ سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي ومقيم بذات العنوان، بالتعدي عليه بالضرب باله حادة " كتر " وإحداث إصابته، لوجود خلافات عائلية بينهما بسبب الميراث.وبتقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة، تم إخطار الشرطة العسكرية. تحرر عن ذلك المحضر رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز بني عبيد، وجاري العرض على النيابة العامة.