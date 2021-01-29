محمد الفخراني: الورقة والقلم من أجمل الثنائيات فى العالم

قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملف تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر.هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.استطلعت "الدستور" آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر، وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره٬ وغيرها.وحول الأمر قال الكاتب محمد الفخراني: أحب أن تُنشَر مسودات أعمالى المكتوبة بخط يدى، وبالدرجة نفسها نشر التخطيطات الأولى، والفقرات الأولى للنص الأدبى، الشخبطة والخطوط والدوائر والأسهم، وما يُمكن كتابته على هامش الورقة من كلمات هى بالأساس خارج النص، ربما تكون أسماء لأشياء وتفاصيل فى العالم أحبها بشكل شخصى.وأضاف: أنا أكتب على الكمبيوتر مباشرة، لكنى لا أجلس إلى الكتابة والكمبيوتر إلا وبجوارى أوراق وقلم، أعتقد أن نصوصى فى الغالب تبدأ بجملة أكتبها على الورق، تأتى الفكرة فى وقت ما، فألتقط أقرب ورقة وأسجلها.أحيانًا أبحث عن معنى، أو أعمل على تشكيل فكرة، أحاول معها على الكمبيوتر فتراوغنى، ويكون الحل فى اللجوء إلى الورقة والقلم، أعرف أن الفكرة، لن أقول لن تأتى إلا معهما، ولكنى أقول: ستأتى معهما بشكل أسرع وأفضل، هناك أيضًا لحظات تدفُّق لفقرات أثناء الكتابة أُفَضِّل أن أنتقل خلالها إلى الورقة والقلم، أشعر وقتها أن الدخول للفكرة سيكون أسرع وأعمق.وأوضح: أثناء الكتابة على الكمبيوتر، تأتى أفكار ومقترحات وجُمْل أعرف أنها فى مكان مُتقدِّم من النص، أو متأخر، أو حتى من أعمال أخرى، عندها أسجلها فى الورق، وغالبًا يستمر التدفق بفقرات تخصّ أماكن مختلفة من النص، فأستغل اللحظة وأواصل مع الورقة والقلم كل الأفكار التى تأتى.فى مرحلة ما من الكتابة، أحب أن تكون الأوراق التى بها الملاحظات والفقرات المختلفة، متناثرة فى فوضى لطيفة حول الكمبيوتر، وأن يكون القلم فى متناول يدى، هنا يكتمل عالمى، يعجبنى الانسجام الواضح بين الورقة والقلم، ولا يمر يوم إلا وأتعامل معهما.الورقة والقلم من أجمل الثنائيات فى العالم.وأكد: أول كتابان لى كانا بالورقة والقلم، بعدها انتقلت للكمبيوتر، لكن القلم والورقة ظَلا شريكان أساسيان، وسيظلان، أيهما أقرب؟ أنا أستعمل الكمبيوتر لأنه يساعد على الإنجاز واختصار الوقت، لكن دائمًا فى حضور الورقة والقلم.وأشار: أحب صوت نقرات أزرار الكمبيوتر، وأن يكون هذا الصوت واضح ومتلاحق، وهذا صوت أشعر معه أنى أُنجز فى الكتابة، فى المقابل أحب التعامل مع القلم، أحب ظِلَّه على الورقة، وحركة يدى به، وهذا شىء أشعر معه أكثر أنى داخل حلم الكتابة. أنا أُبْقى القلم مفتوح دائمًا، هذا يستدعى الكتابة، وأيضًا لكى تجد الباب مفتوحًا عندما تأتى بنفسها.وحول إمكانية مقارنة المسودات بالنسخ المطبوعة واكتشاف التغييرات التي يجريها الكتاب وهذا كان حقل نقدي بديع فهل خسر النقد والأدب هذا الحقل؟ أردف الفخراني: ربما تكون مقارنة المسودات بالنسخ المطبوعة مجالًا لأعمال نقدية، لست متأكدًا، ما أنا متأكد منه أن توفر المسودة مع النسخة المطبوعة، سيكون شيئًا ملفتًا وفنيًا فى حَدّ ذاته وممتعًا، ومتسقًا مع مزاج الكتابة الخارج عن المعتاد.أن يحذف الكاتب من المسودة، ويريد الرجوع إليها ليست مشكلة، كل كاتب له طريقة فى الحفاظ على مسودته، مع كل نص أكتبه هناك ملف يخص المحذوفات، الفقرات، التى أفكر أنى من الممكن أن أعود إليها، وغالبًا هى لا تعود ثانية للرواية، على الأقل ليست كلها، رغم ذلك لدىّ ملف به كل شىء يخص كل نص أكتبه.. تشغلنى أحيانًا فكرة عدم وجود مسودات بخَطّ اليد، يُعوِّضنى عن ذلك، إلى حَدٍ ما، الفقرات التى أكتبها بالقلم والورقة، قبل البدء فى النص، وأثناء كتابته.