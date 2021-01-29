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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تأخر انطلاق مباراة سمسطا والشرقية للدخان فى بنى سويف 30 دقيقة

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:23 م
فريق الشرقية للدخان
فريق الشرقية للدخان
بنى سويف - محمد حفيظ
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تسبب دخول الجماهير لمدرجات ملعب الساحة الشعبية بإهناسيا بمحافظة بني سويف، في تأخر انطلاق مباراة "سمسطا والشرقية للدخان" لمدة 30 دقيقة، بدوري القسم الثاني، بعد أن تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف وإخراج الجماهير.

كانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قّررت نقل مباراة مركز شباب سمسطا والشرقية للدخان، خارج ملعب الأول، وإقامتها على ملعب الساحة الشعبية بإهناسيا، وتقديم إقامتها 24 ساعة، ضمن مبارايات الأسبوع الحادي عشر بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

وتوجهت العشرات من جماهير الكرة بإهناسيا إلى ملعب المباراة لمؤازرة مركز شباب سمسطا، ممثل محافظة بني سويف، إلا أن حكم اللقاء أصر على تنفيذ قرار عدم الحضور الجماهيري، ووجه رجال الأمن المكلفين بتأمين المباراة بإخراجهم، مهددًا بعدم بداية اللقاء قبل خروج الجماهير.

وعلى الفور قامت قوات الشرطة برئاسة المقدم بيتر فوزي، نائب مأمور مركز شرطة إهناسيا، بإخراج الجماهير من مدرجات ملعب المباراة، لخارج أسوار الساحة الشعبية، بعد تدخل صلاح بدر، رئيس منطقة بني سويف، وحمدي سعد، رئيس لجنة الحكام، الأمر الذي أدى لتأخر إنطلاق المباراة 30 دقيقة، حيث كان من المقرر أن تبدأ في الساعة 2.30 عصرًا وأطلق حكم المباراة صافرة البداية الساعة 3 عصرًا.

ويحتل سمسطا المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط، بينما يدخل الشرقية للدخان المباراة بقيادة مديره الفنى علاء إبراهيم، بشعار لا بديل عن الفوز لضمان الحفاظ على صدارة المجموعة برصيد 25 نقطة.

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