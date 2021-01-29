رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مكافحة المتفجرات بالعراق تنفي ما تردد عن وجود سيارة مفخخة في بغداد

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:16 م
مكافحة المتفجرات
مكافحة المتفجرات بالعراق
ا ش ا
طباعة
نفت مديرية مكافحة المتفجرات العراقية، اليوم الجمعة، ما تردد من أنباء عن وجود سيارة مفخخة في منطقة الأعظمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية: "إنه لا صحة للأنباء التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود سيارة مفخخة في منطقة الاعظمية".

وأوضحت أن السيارة كانت متروكة بغير مكانها المخصص، وتم الإبلاغ عنها من قبل المواطنين، وبعد الكشف عليها من قبل خبراء مديرية مكافحة المتفجرات تبين أنها خالية من أي مواد متفجرة وتم التعامل معها وفق الإجراءات المناسبة.

ونوهت المديرية إلى ضرورة الإبلاغ عن أي جسم غريب أو سيارة متروكة تثير الشك والريبة بالاتصال على خطها الساخن.

موضوعات متعلقة

حقيقة توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

خسائر بـ5 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لحريق التوفيقية

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

الصور

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

image description

مصرع شاب سقط من أعلى عقار بدمياط

image description

إعلان الحداد 3 أيام على أحد أعلام جامعة أسيوط ورئيسها الأسبق

image description

أعضاء النواب والشيوخ يشاركون فى افتتاح مسجد «العرايضة» بدمياط

image description

توقيع عقود تحسين لـ350 فرصة عمل بمجال صناعة البناء والأخشاب بمركز ديروط

الأكثر قراءة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

خسائر بـ5 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لحريق التوفيقية

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

القبض على رجل في برلين راسل طيارين لاسلكيًا ووجه لهم تعليمات خطيرة

دراسة ألمانية: «كورونا» يطال الجهاز التناسلي للذكر ويؤثر عليه

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

تردد قنوات mbc على النايل وعرب سات 2021

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

بدء تدريب المحكمين استعدادًا لتصفيات منافسات المشروع الوطنى للقراءة

محاضرات وورش فنية بثقافة الوادي الجديد

وزيرة الثقافة تنعى محمود عبدالغفار: فقدنا أحد رموز مسرح الطليعة

أمسيات شعرية متنوعة بثقافة ساحل سليم