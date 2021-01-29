فتح باب الانتداب للأطقم الطبية والإدارية للانضمام للتأمين الصحى بالإقصر

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن هناك استعدادات مكثفة لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة الأقصر لتكون ثانى محافظة تدشن فيها المنظومة بعد محافظة بورسعيد، لافتة إلى أن التجهيزات تشمل؛ البنية التحتية للمنشآت الطبية في المحافظة والأطقم الطبية بالمستشفيات لتغطية العجز وتدريب كل الأطقم الطبية على تقديم أفضل خدمة طبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى.وكشفت المصادر لـ"الدستور" عن إرسال الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، منشورًا إلى كل القطاعات والمديريات، لفتح باب التقدم لكل الكوادر الطبية والتى تشمل "أطباء – تمريض – صيادلة – أطباء أسنان" بالإضافة إلى كل الكوادر الإدارية من حملة المؤهلات العليا للانضمام للمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الأولية التابعة للهيئة فرع الأقصر.وأوضحت المصادر لـ"الدستور" أن كل الكوادر المطلوبة ستنضم للعمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، وذلك عن طريق "الانتداب" من العاملين المعينين على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة، لافتة إلى أنه سيتم منحهم كل الحوافز والامتيازات المالية للعاملين بمنظومة التأمين الصحى الشامل.وأشارت إلى أنه تم إرسال المنشور إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحى، والمؤسسة العلاجية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وجميع مديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.