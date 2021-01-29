مصرع شاب سقط من أعلى عقار بدمياط

لقى شاب يدعي معتز عبد اللطيف، مصرعه اليوم الجمعة، بعد أن سقط من أعلى منزل في قرية شطا بدمياط، حيث فوجئ الأهالي بسقوط الشاب في الشارع.تجمهر الأهالي وتم نقل الجثة إلى مستشفى دمياط التخصصى، عبر سيارات الإسعاف لتلقي العلاج، ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.تم إيداع جثمانه مشرحة مستشفى دمياط التخصصى، وإخطار ذويه لتسلم جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به، كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر بالواقعة.