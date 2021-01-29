الأوقاف تفتتح مسجدين في أسوان.. والإجمالي 23 خلال 4 أشهر

قال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها على مدار 4 أشهر 23 مسجدًا، بعد افتتاح 2 اليوم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المصلين، وارتداء الكمامات لكل مصلٍ، للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المصلين.وأضاف، في تصريحات لـ«الدستور»، أن مسجد التقوى والإيمان تم افتتاحه في منطقة نجع القرود بقرية أبوالريش، وهذه المنطقة لم يكن بها مسجد من قبل، وتم ذلك في إطار سعي وزارة الأوقاف للتوسع في إعمار وبناء المساجد ودور العبادة، أما بالنسبة لمسجد التوبة بمدينة السباعية فتم افتتاحه بعد إجراء أعمال الصيانة والترميم له ورفع كفاءته، ضمن مجهودات وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.