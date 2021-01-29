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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الغربال الجديد له شدة».. تعرف على أبرز التغييرات فى عهد بايدن

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:11 م
جو بايدن
جو بايدن
مروة عنبر
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قبيل ساعات من وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، وضع حاجز زجاجي شفاف عند مكتب الحراسة في مدخل الجناح الغربي الذي يضم المكاتب الإدارية.

كانت هذه علامة بسيطة، لكن واضحة على أن الأمور تتغير، فبعدما كانت سبل الوقاية من مرض كورونا غائبة عن البيت الأبيض في عهد دونالد ترامب ستصبح جزءًا مألوفًا من الحياة هناك خلال حكم بايدن.

ومع تولي الديمقراطيين زمام السلطة في البلاد سيحدث تغير كامل عما كانت عليه الأمور خلال حكم ترامب، رجل الأعمال ونجم التليفزيون السابق.

وقال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب وسفير واشنطن في الأمم المتحدة خلال حكم جورج بوش الابن، ردًا على سؤال يتعلق بإدارة بايدن: "هذا هو الوضع الاعتيادي من المعروف بالتأكيد أن الرئيس الذي لا يمكنه إدارة البيت الأبيض لا يمكنه إدارة بقية شئون البلاد".

ويعد نهج بايدن في التعامل مع جائحة كورونا من أبرز أوجه الاختلاف بينه وبين سلفه، حيث جعل الرئيس الجديد مكافحة الفيروس الذي أودى بحياة 430 ألف أمريكي على رأس أولوياته.

وفرض بايدن وضع الكمامات إجباريًا في المقرات الحكومية، وفي المناسبات العامة يلتزم هو وغيره من المسئولين بإرشادات الصحة العامة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

كما وقع الكثير من أوامره التنفيذية الأولى في البيت الأبيض في قاعة الطعام الرسمية الرحبة، حيث يوجد متسع للتباعد بين الحاضرين، وفقًا للشرق الأوسط.

كما يلزم بايدن المنضمين إلى إدارته بالتوقيع على تعهدات أخلاقية مشددة، تشمل حظر قبول هدايا من جماعات ضغط مسجلة.

كما تتميز إدارة بايدن بالتنوع، فكامالا هاريس نائبته هي أول امرأة سمراء البشرة وأول أمريكية من أصول آسيوية (هندية) تتولى هذا المنصب.

كما شملت التغييرات فى الإدارة الجديدة أشياء عادية وأخرى جذرية، إذ عادت الكلاب للظهور في الحديقة الجنوبية، فضلاً عن عودة الإفادات الإعلامية الدورية التي تشمل أسئلة متابعة وأجوبة إلى قاعة المؤتمرات الصحفية.

وكان حساب ترامب على تويتر إحدى ركائز فترته الرئاسية، وكتب من خلاله رسائل غاضبة يوميًا، إن لم يكن على مدار الساعة وعلق الموقع حسابه بعد أحداث الشغب واقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير.

أما بايدن فاستخدم تغريداته لإعلان أهدافه السياسية وكتابة بعض التعليقات المرحة أحيانًا، منها على سبيل المثال إنهاء جدل بشأن نكهة الآيس كريم التي يفضلها عندما قال: "أؤكد لكم أنها رقائق الشوكولاتة".

كما ستكون دعوة بايدن لتجاوز سنوات الاستقطاب خلال حكم ترامب على المحك، حيث تواجه أجندته التشريعية ممانعة من الجمهوريين في الكونغرس ومن أعضاء مجلس النواب الليبراليين الذين يريدون إصلاحات أكثر جرأة.

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