«الرى»: خطة لتدعيم قناطر زفتى وتجديد ترعة السلام

ينفذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال واستراتيجية تدعيم وصيانة كل المنشآت والقناطر الكبرى في مصر، ومنها قناطر زفتى وإدفينا، للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها.وواصلت الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى، اليوم الجمعة، أعمال تدعيم وتأهيل 25 فتحة بالبر الأيمن بقناطر زفتى على نهر النيل فرع دمياط وتدعيم هويس وقنطرة فم المنصورية وقنطرة عمر بك، حيث يتم استكمال أعمال التدعيم للجزء المتبقى من هدار قناطر زفتى، وإحلال وتجديد بوابات قنطرة فم ترعة السلام، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية لتدعيم القناطر وخطة صيانتها، على أن يتم الإنتهاء منها بحلول منتصف مايو المقبل.يأتى ذلك في إطار خطة القطاع، لتأهيل وصيانة كل القناطر الكبرى، والتى تساهم في التحكم بالتصرفات المائية مما يضمن عدم إهدارها والاستفادة القصوى منها، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة أمنية متكاملة تشمل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ونظم تحكم مطورة للقناطر الكبرى، نظرا لأهميتها الاستراتيجية القصوى، وضمن خطة تطوير المشروعات الكبرى.