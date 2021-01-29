إخلاء سوق الحمام بالإسكندرية ومتابعة التزام «الجمعة» بتنفيذ إجراءات كورونا

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تكثيف الرقابة والحملات للتأكد من مدى التزام الأسواق بالإجراءات الاحترازية والإرشادات الوقائية، مكلفا بالاستمرار في أعمال تطهير الأسواق والشوارع والميادين.وتنفيذا لتعليمات المحافظ؛ شن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، اليوم، حملة تم خلالها إخلاء سوق الحمام وتحذير جميع الباعة بالالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية الصادرة التي من شأنها الحد من التجمعات حفاظا على سلامة المواطنين.وتابعت رئيس حي غرب مدى التزام سوق الجمعة بالإجراءات الاحترازية، حيث تم وضع ضوابط بالسوق من خلال رسم خطوط على الأرض لمراعاة مسافات التباعد وعدم التزاحم، والتشديد على الباعة بارتداء الكمامات والتعقيم والتطهير المستمر.