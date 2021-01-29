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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 38 عاملًا مختطفًا بليبيا وفي طريقهم إلى مصر

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:11 م
تحرير 38 عاملًا مختطفًا
تحرير 38 عاملًا مختطفًا بليبيا
قنا: إسلام البكري
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أعلن النائب أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا، أنه تم تحرير أبناء المحافظة المختطفين من قِبل عصابات في ليبيا، وأنهم في طريقهم للعودة إلى البلاد، موجهًا الشكر للقيادة السياسية، والقوات المسلحة المصرية.

وأشار «الهواري» إلى أنه اجتمع مع أسر وأهالي مختطفي قرية العمرة، التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، على يد عصابات مسلحة بدولة ليبيا لطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم.

وقال عضو مجلس الشيوخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن «هنالك بشرى سعيدة يزفها خلال تواجده بالقرية واجتماعه مع الأهالي، وذلك بتحرير المختطفين على يد العصابات».

وأضاف: «شكرًا للقيادة السياسية وللرئيس عبدالفتاح السيسي، مصر القوية، جاءني الخبر وأنا في قرية العمرة وسط أهالي المحتجزين في ليبيا، بعد تحريرهم وفي طريق العودة.. تحيا مصر وجيش مصر وصقور مصر، لتعم الزغاريد من أهاليهم».

واختطفت عصابات مسلحة، منذ ساعات قليلة، 38 عاملًا من أبناء قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وذلك أثناء توجههم للعمل في دولة ليبيا، وذلك وفقًا لأحد أهالي القرية.

وقال أحد الأهالي، الذي رفض ذكر اسمه، إن العصابات المسلحة اختطفت العاملين عقب وصولهم، فيما قامت بالتواصل مع أحد أسرهم لطلب الحصول على فدية مالية كبيرة نظير إطلاق سراحهم، لافتًا إلى أن العصابات طلبت الحصول على 15 ألف دينار، وذلك نظير إطلاق سراحهم.


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