بايدن يرد على رسالة معلمة وطلابها: شكرًا لإيمانك بنا وبالبلد

تفاجأت معلمة في ولاية تكساس الأمريكية كانت قد أرسلت رسالة تهنئة إلى الرئيس الجديد جو بايدن نيابة عنها وعن طلابها بعد الانتخابات، برد من كل من الرئيس الجديد ونائبته كامالا هاريس.وقالت مارثا تافاريز من مدرسة بارون الابتدائية في إل باسو لبرنامج صباح الخير يا أمريكا عن طلابها في رياض الأطفال "لقد كانوا متحمسين للغاية، لذا فهم يريدون الآن تحضير بطاقات وتأليف كتاب".وكانت تافاريز أرسلت الرسالة إلى بايدن بعد درس عن الانتخابات الرئاسية، حيث أجرت انتخابات وهمية للأطفال من خلال التعلم الافتراضي.وأضافت تافاريز أن خمسة طلاب صوتوا لصالح بايدن وثلاثة لصالح ترامب، بينما لم يحسم أمر ثلاثة طلاب.وتابعت تافاريز "كنا نتعلم عن الانتخابات، وبدأنا بالتصويت على الفواكه والخضراوات، وخطونا خطوة أخرى وصوتنا للرئيس وتشاور الأطفال مع آبائهم عمن يفضلون ولمن يجب أن يصوتوا ولماذا".وطلبت تافاريز من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات أفكارا حول ما يجب تضمينه في رسالة التهنئة، وأرسلت صورا لما كانوا يتعلمونه في الفصل.ورد بايدن فى 4 يناير الماضى على رسالة تافاريز، قائلا "تلقيت رسالتك وأردت إخبارك بمدى تقديري لكلماتك اللطيفة".ولفت بايدن ضمن الرسالة إلى رؤيته للمستقبل وأنه يظل ممتنا لروح ومرونة الشعب الأمريكي.واختتم بايدن قائلا "شكرا مجددا على الرسالة يا مارثا وللحفاظ على إيمانك بنا وبالبلد الذي نحبه، أنا ممتن لكم إلى الأبد".كما كتبت تافاريز رسالة إلى نائبة الرئيس الجديدة كامالا هاريس بعد سماع حديثها عن أهمية المعلمين والتعليم وردت هاريس عليها أيضا.وقالت تافاريز "لم أتوقع أي شيء في المقابل، لكنني فتحت صندوق البريد الخاص بي، وفرحت لمعرفة أن كلماتي قد وصلت وسمعت".