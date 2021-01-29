إزالة تعديات على 3000 متر أراضى أملاك الدولة بالعامرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على منع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أي مخالفات على أراضى أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضى، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعدين وتحمل المخالف كل نفقات الإزالة.وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شن حي العامرية أول، برئاسة اللواء حسام الشيخ، رئيس الحي، حملة إزالة فورية لاسترداد أراضى أملاك الدولة، حيث تمكنت الحملة، من إزالة تعديات علي أراضى أملاك الدولة عبارة عن أسوار وغرفة علي مساحة ٣٠٠٠ م٢ بشارع الجيش متفرع من الطريق الصحراوى، وكذا إزالة أعمال مخالفة في المهد عبارة عن غرفة وسقف خرساني بشارع سوق الثلاثاء منطقة الوكالة، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.وأكدت محافظة الإسكندرية على استمرار تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة وممتلكاتها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة.