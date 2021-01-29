أوقاف أسوان تفتتح مسجدي التقوى والتوبة (صور)

افتتح الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، اليوم، والعميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، مسجد التقوى والإيمان بنجع الجرود في أبو الريش.وأدى خطبة الجمعة بعد افتتاحه الشيخ أحمد صادق تفتيش المتابعة بمديرية أوقاف أسوان، كما تم افتتاح مسجد التوبة بمدينة السباعية بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، بواسطة قيادات مديرية أوقاف أسوان.