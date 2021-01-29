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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث اليوم.. حفظ التحقيق في بلاغ «سيدة المحكمة» وتفاصيل حريق التوفيقية

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:57 م
حريق التوفيقية
حريق التوفيقية
محمد عيسى
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تستعرض لكم "الدستور" نشرة الحوادث، اليوم الجمعة، في مصر، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، منها حفظ التحقيق في بلاغ سيدة المحكمة وتفاصيل حريق التوفيقية.

نشرة الحوادث اليوم الجمعة 29-1-2021

حفظ التحقيق في بلاغ «سيدة المحكمة» ضد رئيس الحرس
قررت نيابة النزهة، حفظ البلاغ المقدم من المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة، والتي اتهمت فيه المقدم وليد عسل ضابط شرطة "رئيس حرس محكمة مصر الجديدة"، بالتعدى عليها واحتجازها.. التفاصيل

تفاصيل التحقيقات فى حريق التوفيقية

كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية الجزئية، تحت إشراف المستشار بكر أحمد بكر، المحامي العام الأول، في حريق مخزن بسوق التوفيقية بمنطقة برمسيس، أن الخسائر الأولية أظهرت تفحم 22 محلًا، واحتراق 3 طوابق بمخزن مول شهير بالمنطقة.. التفاصيل

ضبط عصابة دولية للقرصنة الإلكترونية في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية 8 أشخاص، 5 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية بمحافظة القاهرة، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في الاحتيال والقرصنة الإلكترونية، مستغلين مهارتهم وخبرتهم الكبيرة في الدلوف على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، مع تطبيقات الحاسب الآلي والهواتف المحمولة.. التفاصيل

ضبط عصابة لتزوير أوراق المهاجرين غير الشرعيين في الغربية
أكدت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام شخصين مقيمان بمحافظة الغربية، باستغلال مكتب للسياحة العلاجية غير مرخص ملك أحدهما، والكائن بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، في تزوير المحررات الرسمية والعرفية لإثبات بيانات على غير الحقيقة لعملائهما المترددين عليهما من المهاجرين غير الشرعيين بغرض إدخال الغش والتدليس على السفارات الأجنبية لتسهيل استخراج تأشيرات الدول الأجنبية.. التفاصيل

بقيمة 840 ألف جنيه.. الأمن يضبط 120 طربة حشيش بالإسكندرية
 ضبط " 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول" بحوزة "عنصرين إجراميين – مقيمين بمحافظة المنوفية" وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.. التفاصيل

مُعلم يتهك عرض تلميذة في حصة درس خصوصي بالمنوفية.. والأمن يُلقي القبض عليه

تمكنت مباحث تلا، برئاسه الرائد أحمد الشافعي، رئيس المباحث، من القبض على مدرس متهم بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، أثناء إعطائها درس خاص.. التفاصيل

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