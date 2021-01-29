هبة بيومي مديرًا لإدارة المواهب بوزارة الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تكليف هبة أحمد بيومي إبراهيم بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالإدارة المركزية للموارد البشرية.وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الجمعة، أن ذلك يأتي ضمن اهتمامها بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وفي ضوء عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي، وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل.